Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir d'Odegaard !

Publié le 7 juin 2020 à 19h00 par La rédaction

L’entraîneur de la Real Sociedad Imanol Alguacil a assuré que Martin Ødegaard était très heureux au club et qu’il voulait continuer à jouer au Pays basque.

Grande révélation du championnat espagnol cette saison, Martin Ødegaard (21 ans) ne sait pas exactement de quoi sera fait son avenir. Prêté pour deux saisons à la Real Sociedad l'été dernier par le Real Madrid, le Norvégien a su se montrer convaincant auprès de son entraîneur Imanol Alguacil. En effet, avec un bilan provisoire de 7 buts et 8 passes décisives avec le club basque, Martin Ødegaard permet aux siens d’accrocher la quatrième place du championnat espagnol et d’ainsi potentiellement obtenir une place pour la prochaine Ligue des Champions. Une compétition que le jeune international norvégien veut jouer dès la saison prochaine avec les Basques. Mais le Real Madrid pourrait bien tenter de récupérer son joueur cet été…

« Le garçon veut être ici »