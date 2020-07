Mercato - Real Madrid : Raiola prêt à contrarier les plans de Zidane avec Pogba ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Manchester United aurait entamé des discussions avec l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, afin d’évoquer une possible prolongation de contrat. Courtisé par le Real Madrid, le Français voit son contrat arriver à son terme en 2021.

Et si le feuilleton Paul Pogba reprenait de plus belle cet été ? A la recherche « de nouveaux défis » l’année dernière, le Français était annoncé du côté du Real Madrid où son profil serait fortement apprécié par Zinédine Zidane. Finalement, Paul Pogba est resté à Manchester United, mais son avenir fait de nouveau parler en Espagne. Selon les dernières informations d’ OK Diario , le Real Madrid pourrait tenter une nouvelle offensive notamment en cas de victoire en Liga. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer espère que Paul Pogba prolongera son contrat avec Manchester United : « Je ne peux pas commenter les discussions entre un joueur et le club mais bien sûr, nous voulons garder les meilleurs joueurs du club (…) J'espère que nous pourrons faire quelque chose avec Pogba. »

Sous contrat jusqu’en 2021, Paul Pogba pourrait bien continuer son aventure du côté de Manchester United. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club mancunien aurait entamé des discussions avec l’agent du joueur Mino Raiola pour rallonger le bail de Paul Pogba. Mais pour l’heure, aucune offre n’aurait été formulée et aucun accord n’aurait été trouvé. Les négociations devraient se poursuivre durant encore de longues semaines.

