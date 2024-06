Mercato - Real Madrid : Mbappé va faire capoter le transfert d’un crack ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid a toujours accueilli certains des plus grands joueurs de l’histoire du football. Cet été, les Merengue ont réussi à attirer Kylian Mbappé, mais ils prévoient déjà le transfert d’un certain Florian Wirtz pour l’été 2025. Un transfert qui pourrait toutefois être remis en cause par les nombreux égos des joueurs madrilènes, dont celui du Français.

Le Real Madrid a assurément réussi le plus gros coup du mercato. Le club espagnol a réussi à attirer Kylian Mbappé, qui est arrivé librement en provenance du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont toutefois dû offrir une grosse prime à la signature au Français, ainsi qu’un salaire conséquent.

Wirtz pour 2025 ?

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait déjà trouvé sa prochaine star. D’après les informations de Marca , le club espagnol voudrait s’offrir les services de Florian Wirtz à l’été 2025. L’Allemand a réalisé une saison extraordinaire avec le Bayer Leverkusen et il fait partie des meilleurs jeunes joueurs européens. En 49 rencontres toutes compétitions confondues il a inscrit 18 buts et il a délivré 20 passes décisives, participant ainsi activement au doublé Coupe-Championnat réalisé par les protégés de Xabi Alonso.

Le transfert de Wirtz remis en cause par les égos du Real Madrid ?