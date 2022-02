Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lewandowski prend position pour l'avenir de Benzema !

Publié le 12 février 2022 à 13h00 par D.M.

Joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski a été interrogé sur l'avenir de Karim Benzema, âgé de 34 ans, mais au sommet de sa forme.

Karim Benzema se bonifie avec le temps. Agé aujourd’hui de 34 ans, le joueur du Real Madrid traverse la meilleure passe de sa carrière, même s’il est actuellement éloigné des terrains en raison d’une douleur à la jambe gauche. Vainqueur de la Ligue des nations avec l’équipe de France, Benzema était annoncé comme l'un des favoris pour remporter le Ballon d'or 2021. Finalement quatrième. l'ancien joueur de l'OL n'a pas été récompensé après son incroyable saison, mais demeure l'un des hommes de base de Carlo Ancelotti.

« Je lui souhaite de rester encore quelques années sur le devant de la scène internationale »