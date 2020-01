Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le recrutement de Zidane plombé par une star ?

Publié le 19 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Paul Pogba à la Juventus, Paulo Dybala voudrait absolument faire revenir le milieu de terrain français l’été prochain. Le Real Madrid est prévenu…

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid en pincerait pour Paul Pogba depuis plusieurs mois, et Zinedine Zidane rêverait du milieu de terrain de Manchester United pour renforcer son entrejeu. Toutefois, le Real Madrid n’est pas seul sur ce dossier puisque la Juventus étudierait sérieusement la possibilité de faire revenir Paul Pogba l’été prochain. Et pour se faire, le club italien aurait un argument de taille…

Pogba convaincu… par Dybala ?

Tuttosport a révélé dans ses colonnes samedi que Paulo Dybala, l’emblématique attaquant argentin de la Juventus, ferait le forcing en coulisses pour tenter de convaincre Paul Pogba. Tout comme Juan Cuadrado, Dybala serait resté très proche du milieu de terrain français de Manchester United, et s’il parvenait à le convaincre, le Real Madrid devrait alors tirer un trait sur l’option Pogba pour l’été 2020.