Mercato - Real Madrid : Le dossier Cristiano Ronaldo est clos !

Publié le 22 août 2021 à 5h30 par T.M.

En Espagne, il a été question d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Il n’en sera rien et cela est désormais très clair.

Aujourd’hui à la Juventus, Cristiano Ronaldo chercherait à faire ses valises pour s’offrir un nouveau défi. Et le Portugais pourrait retourner à l’envoyeur. C’est en tout cas ce qu’on expliquait dernièrement en Espagne, annonçant un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, club qu’il avait quitté en 2018. Toutefois, face aux différentes à ce sujet, et donc il était un acteur majeur, Carlo Ancelotti avait été très clair : « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter ».

« Nous regardons vers l’avant »