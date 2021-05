Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Fofana annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 13 mai 2021 à 22h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid s’intéresserait à Wesley Fofana, un proche du joueur de Leicester a fait le point sur son avenir.

Au terme d’un long feuilleton, Wesley Fofana a réussi à quitter l’ASSE l’été dernier pour rejoindre Leicester. Un choix payant pour le défenseur central qui rayonne au sein de l’effectif de Brendan Rodgers. Auteur de prestations XXL, Fofana ne manquerait d’ailleurs pas d’intéresser les plus grands clubs européens. Selon les informations du Parisien , Manchester United et le Real Madrid seraient notamment attentifs à la situation du joueur des Foxes. Pourrait-il alors déjà faire ses valises, un an seulement après son arrivée ?

Un avenir… à Leicester ?