Mercato - Real Madrid : La réponse tombe pour cette star d’Ancelotti !

Publié le 17 avril 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Luka Modric fait l’objet de nombreuses discussions, ce samedi, Carlo Ancelotti a éteint tous les débats à ce sujet.

Du côté du Real Madrid, on est actuellement concentré sur l’arrivée de Kylian Mbappé. Florentino Pérez touche son rêve du bout des doigts, mais en parallèle, il y a d’autres dossiers chauds sur le bureau du président merengue. Ce dernier doit en effet régler de nombreuses prolongations au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Et actuellement, une fait plus parler que les autres, celle de Luka Modric. Alors que le Croate continue d’impressionner, il arrive toutefois au terme de son contrat. Toutefois, la prolongation de Modric ne serait qu’une formalité.

Une fin de carrière au Real Madrid !