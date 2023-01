Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation pour cette star d’Ancelotti

La rédaction

Après le départ inattendu de Casemiro cet été pour Manchester United, c’est un autre cadre du milieu de terrain madrilène qui donne des sueurs froides aux supporters de la Maison Blanche. L’ex-international allemand Toni Kroos souffle le chaud et le froid concernant son avenir au sein du Real Madrid, où il est arrivé en 2014 et avec qui il est sous contrat jusqu'en juin prochain.

Les supporters du Real Madrid retiennent leur respiration. Malgré la présence de jeunes prometteurs comme Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga, les Madridistas sont attachés à leur paire légendaire Modric-Kroos. Mais voilà que l'avenir de chacun fait énormément parler étant donné qu'ils sont en fin de contrat. Dernièrement, les inquiétudes étaient nombreuses pour Toni Kroos. Une tendance qui aurait finalement évolué...

Kroos, parti pour rester ?

Le site espagnol Relevo va en tout cas dans ce sens. Parlant d’un changement d’humeur de Toni Kroos, lui qui avait annoncé vouloir prendre sa retraite, le média ibérique annonce que le numéro 8 madrilène pourrait bien être enclin à commencer les négociations quant à une éventuelle prolongation. Le milieu de terrain de 33 ans seulement commencerait à envoyer des messages optimistes en coulisses. Messages bien reçus par son entraineur Carlo Ancelotti qui évoquait son cas dernièrement : « Kroos va être très clair dans les mois à venir. Je pense que oui, en tant que fan de football, il est impossible pour moi de penser qu'il va s'arrêter. J'espère qu'il pourra continuer. »

Mercato - Real Madrid : Modric prend une décision radicale pour son avenir https://t.co/exWjrQHrI7 pic.twitter.com/oDTi0VSK6h — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Un élément encore indispensable