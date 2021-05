Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La première vente du Real Madrid déjà identifiée ?

Publié le 23 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

Alors qu’il a été prêté cette saison et la précédente à Arsenal, Dani Ceballos ne devrait pas rester en Premier League. En effet, le milieu de terrain espagnol va revenir en Espagne, au Real Madrid, mais devrait très vite refaire ses valises.

De nombreuses rumeurs tournent autour du Real Madrid ces derniers temps. Que cela soit au niveau des arrivées mais aussi des départs, Florentino Perez devrait faire face à un vrai chantier cet été. Le président du Real Madrid s’est déjà exprimé sur le sujet et prévoit un énorme coup de balai dans l’effectif madrilène. Et cette information concerne notamment Dani Ceballos, prêté cette année et la précédente à Arsenal, qui devrait revenir cet été au Real Madrid, sans pour autant s'y éterniser.

Le Real Madrid prêt à vendre Ceballos

En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Dani Ceballos va bien quitter la Premier League et Arsenal à la fin de la saison. L’Espagnol devrait revenir de son prêt et intégrer l’effectif du Real Madrid. Cependant, Dani Ceballos ne rentrerait pas forcément dans les plans de Florentino Perez, qui au contraire, souhaiterait le vendre pour récupérer une belle somme d’argent. Le Real Madrid serait d’ailleurs ouvert à toutes propositions cet été sur le marché des transferts, et aimerait bien vendre définitivement Dani Ceballos.