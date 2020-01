Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a tout calculé pour le «nouveau Neymar» !

Publié le 11 janvier 2020 à 10h00 par H.G.

Alors que Reinier Jesus devrait très bientôt officiellement rejoindre le Real Madrid, le club madrilène aurait tout fait pour accélérer le dénouement du dossier en raison du prix du joueur qui ne cessait d’augmenter.

Après Vinicius Junior et Rodrygo, le Real Madrid va prochainement enregistrer l’arrivée d’une nouvelle pépite brésilienne en la personne de Reinier Jesus. Comme l’a annoncé Le 10 Sport, la Casa Blanca a en effet formulé la proposition parfaite à Flamengo pour son joueur de 17 ans en proposant 28M€ plus 7M€ de bonus, atteignant ainsi les 35M€ demandés par l’écurie brésilienne. Le dossier est donc d’ores et déjà bouclé en coulisse tandis que la visite médicale de Reinier Jesus serait prévue pour ce samedi. Le Real Madrid a donc réalisé une opération éclair pour arracher à Flamengo un élément qui était convoité par de nombreuses écuries européennes, comme le PSG ou le FC Barcelone. Mais ce coup d’accélérateur du Real Madrid aurait également permis aux Merengue de réaliser de conséquentes économies d’argent.

La clause de Reinier Jesus grimpait à 70M€ en janvier 2021