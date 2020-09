Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo pourrait faire mal à Zidane !

Publié le 21 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Ancien partenaire de Marcelo au sein du Real Madrid, Cristiano Ronaldo ferait le forcing pour attirer la latéral gauche brésilien du côté de la Juventus cet été.

Parmi les joueurs emblématiques qui composent actuellement le vestiaire du Real Madrid, on note bien évidemment des figures telles que Sergio Ramos et Karim Benzema qui sont au club depuis de nombreuses années. Mais c’est également le cas de Marcelo, puisque le latéral gauche brésilien de 32 ans porte les couleurs du Real Madrid depuis janvier 2007. Et alors que son avenir semble encore incertain, Cristiano Ronaldo tenterait un gros coup avec Marcelo.

CR7 appuie pour Marcelo à la Juve

Comme l’a révélé Calciomercato.it dimanche, la Juventus Turin aurait toujours des vues sur Marcelo et envisagerait de le recruter cet été. Cristiano Ronaldo, qui connaît bien l’international brésilien pour avoir évolué avec lui pendant ses neuf années passées au Real Madrid, aurait d’ailleurs validé cette piste. Reste à savoir si Zinedine Zidane sera disposé à laisser filer Marcelo.