Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie forte sur l’intégration d’Eden Hazard !

Publié le 29 janvier 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Coéquipier d'Eden Hazard au Real Madrid, mais également en sélection belge, Thibaut Courtois se confie sur les débuts de la recrue de Zinedine Zidane.

Blessé à plusieurs reprises cette saison, dont une fêlure au pied l’éloignant des terrains jusqu’à fin janvier, Eden Hazard n’a pas encore montré toute la palette de ses talents. L’international belge était devenu la recrue phare du Real Madrid en mai dernier, contre 100M€. Les attentes sont nombreuses autour du milieu offensif de 29 ans, lui qui doit prouver le montant réglé par Florentino Pérez, président merengue . Présent sur la chaîne officielle du Real, Thibaut Courtois, portier madrilène, en profite pour évoquer l'adaptation d'Eden Hazard.

«L’intégration d’Hazard ? Il est très drôle, il a toujours le sourire»