Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle recrue d'Ancelotti révèle avoir recalé le Barça

Publié le 20 juin 2022 à 20h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger s'est engagé en faveur du Real Madrid sous la forme d'un transfert libre et gratuit. Alors qu'il était également suivi par le FC Barcelone, l'international allemand a préféré snober le club emmené par Xavi pour rejoindre Carlo Ancelotti au Santiago Bernabeu cet été. Interrogé ce lundi sur son faux-départ au Barça, Antonio Rüdiger a lâché toutes ses vérités.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à Chelsea, Antonio Rüdiger a décidé de se lancer un tout nouveau défi. En fin de contrat le 30 juin avec les Blues , le défenseur allemand a décidé de ne pas prolonger son séjour à Londres pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, et ce, malgré l'intérêt du FC Barcelone.

🎥 Rüdiger: "Había interés del Barcelona, pero le dije a mi hermano que quería jugar en el Real Madrid" pic.twitter.com/iraATsBcMO — Diario AS (@diarioas) June 20, 2022

«Il y a eu un intérêt de la part du FC Barcelone, mais...»