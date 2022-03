Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti sur la sellette ? La réponse !

Publié le 21 mars 2022 à 23h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid ait subi une petite humiliation au Santiago Bernabeu face au FC Barcelone dimanche (4-0), Carlo Ancelotti ne verrait pas pour autant sa position d’entraîneur être fragilisée par ce résultat.

Après une défaite concédée au Parc des princes pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions face au PSG (1-0) à la mi-février, le Real Madrid a rapidement su se remettre en selle en enchaînant depuis cinq succès de rang en autant de rencontres. Néanmoins, et alors que les hommes de Carlo Ancelotti semblaient avoir retrouvé un rythme de croisière, le Real Madrid s’est lourdement incliné à domicile lors de la réception du FC Barcelone au Santiago Bernabeu dimanche soir (4-0).

Ancelotti pas menacé !