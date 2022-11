Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Modric… Pérez se lance dans un incroyable chantier

Publié le 4 novembre 2022 à 12h00

Hugo Chirossel

La Coupe du monde se rapproche à grands pas, mais le Real Madrid aura du travail pendant la trêve. En effet, les Merengues ont sept dossiers de joueurs en fin de contrat à régler et comptent trancher dans les semaines à venir. Si des joueurs comme Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos sont assurés de se voir offrir une prolongation, la situation est différente pour d’autres éléments de Carlo Ancelotti.

Il ne reste plus que deux rencontres à disputer pour le Real Madrid avant le début de la Coupe du monde. Les hommes de Carlo Ancelotti iront défier le Rayo Vallecano sur sa pelouse ce lundi, avant de recevoir Cadix le 10 novembre prochain. Les joueurs internationaux rejoindront ensuite leur sélection respective, et les dirigeants de la Casa Blanca pourront se pencher sur le dossier des prolongations de contrat.

Comme l’indique Mundo Deportivo , les Merengues doivent trancher concernant l’avenir de sept joueurs. Karim Benzema et Luka Modric se verront logiquement offrir une extension de leur bail, tout comme Toni Kroos. En revanche, le milieu de terrain allemand n’est pas encore certain de l’accepter. « Je verrai l’année prochaine, je ne vais aller nulle part, je ne changerai jamais de club. En ce sens-là, rien n’a changé. On verra l’année prochaine, le club et moi-même sommes tranquilles sur ce sujet-là », a-t-il récemment confié à ce sujet en conférence de presse.

