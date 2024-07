Mercato - RC Lens : La presse italienne annonce une terrible nouvelle

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, le RC Lens s'est mis à rêver de faire revenir Raphaël Varane. Le champion du monde 2018 a quitté Manchester United et il est encore libre. Malgré tout, il aurait déjà rencontré Cesc Fabregas au sujet d'une potentielle arrivée à Come. La presse italienne évoque trois autres destinations possibles, sans citer le RC Lens qui apparait logiquement distancé dans ce dossier.

Raphaël Varane va relever l'ultime défi de sa carrière dans les prochaines semaines. Pour finir en beauté, l'ancien joueur du Real Madrid se donne un temps de réflexion comme il l'a confié à La Voix du Nord lors du passage de la flamme olympique à Lille. « Je suis dans le flou encore, prendre le temps de la réflexion. Je ne veux pas en parler pour l’instant mais il y a beaucoup de réflexion. Je ne veux pas répondre, je me pose tranquillement et je pèse le pour et le contre. Je ne me suis pas mis de date butoir, on verra », a déclaré le défenseur central. Intéressé, le RC Lens serait largué si l'on en croit nos confrères italiens.

Come a bien avancé

Les Sang et Or ne sont pas les seuls à convoiter Raphaël Varane. Tout juste promu en Serie A, Come, qui chasse également le gardien de l'OM Pau Lopez, a avancé ses pions pour convaincre le Français. Cesc Fabregas se serait même entretenu avec le champion du monde il y a quelques jours. Cependant, comme l'indique Gianluca Di Marzio, Varane ne s'est pas encore décidé.

Rome, la MLS ou l'Arabie saoudite pour Varane ?