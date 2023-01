Mercato - PSG : «Zidane n'a pas été contacté directement, mais...»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane attendait l’équipe de France. Finalement, Didier Deschamps a prolongé son contrat, ce qui va pousser Zizou à rebondir ailleurs. Si le PSG est souvent cité, Lionel Charbonnier assure qu’il « n’a pas été contacté directement » par le club de la capitale.

L’été dernier, il a longtemps été question d’une arrivée de Zinédine Zidane au PSG. Finalement, comme l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, Zizou a refusé le poste et c’est Christophe Galtier qui a été nommé entraîneur du PSG. De son côté, Zidane a attendu la fin de la Coupe du monde en espérant être nommé sélectionneur de l’équipe de France… mais Didier Deschamps a fini par prolonger son contrat.

« Il est obligé de prendre une équipe extraordinaire »

Résultat, Zinédine Zidane est toujours sans équipe. « (Zinedine) Zidane est à un tournant. Ça fait un an et demi qu'il n'entraine pas. Il voulait l'équipe de France. Il sort du Real et maintenant, il est obligé de prendre une équipe extraordinaire, au minimum le PSG. (...) Le problème maintenant, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'attendre l'équipe de France, sinon il va être oublié pendant les cinq ans où il n'aura pas exercé. L'Angleterre, il n'ira pas. Par contre, il y a l'Italie où il peut retrouver un club pour lequel il a des attaches : la Juventus », a expliqué Lionel Charbonnier, son ancien coéquipier, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC .

Après les attaques de Le Graët, Zidane a annoncé sa prochaine destination https://t.co/xISSN7qiQJ pic.twitter.com/WoSScFc5de — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Pas de contact avec le PSG ?