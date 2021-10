Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum s'enflamme totalement pour son arrivée à Paris !

Publié le 5 octobre 2021 à 23h45 par A.M.

Arrivé libre cet été en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est prononcé sur son intégration au PSG. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Néerlandais semble heureux.

Cet été, le Paris Saint-Germain a lancé son mercato stratosphérique par le recrutement de Georginio Wijnaldum qui a débarqué libre en provenance de Liverpool où son contrat avait donc pris fin. Longtemps annoncé proche de rejoindre le FC Barcelone, l'international néerlandais évolue bien aux côtés de Lionel Messi... mais au PSG ! Et malgré un début de saison en dents de scie, Georginio Wijnaldum se réjouit d'avoir rejoint le club de la capitale et d'évoluer aux côtés de grands joueurs.

«Toute l’équipe m’a impressionné»