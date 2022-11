Mercato - PSG : Voilà l’objectif de Mbappé avant son transfert

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé prolongeait avec le PSG alors que le Real Madrid l’attendait pourtant les bras ouverts. Mais voilà qu’aujourd’hui, le crack de Bondy voudrait déjà faire ses valises. A l’été 2023, un transfert de Mbappé pourrait alors être à l’ordre du jour. Toutefois, le numéro 7 du PSG voudrait quelque peu soigner sa sortie.

Alors que le Qatar a frappé fort en prolongeant Kylian Mbappé en mai dernier, l’aventure du Français au PSG pourrait toutefois se terminer très prochainement. En effet, selon les derniers échos, Mbappé souhaiterait faire ses valises dans les mois à venir. Malgré les efforts du PSG pour tenter de le retenir, celui qui est sous contrat jusqu’en 2024 serait déterminé à s’en aller.

Transferts - PSG : Keylor Navas prend une décision fracassante pour son mercato https://t.co/m8Lf2ZCFMA pic.twitter.com/VPXK0xrsbz — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

« Il veut vraiment remporter la Ligue des Champions avec le PSG »

Néanmoins, Kylian Mbappé aurait un objectif avant de quitter le PSG. Ainsi, pour la BBC , Didier Drogba a notamment révélé à propos de cet objectif du natif de Bondy : « On s’attend tous à ce qu’il quitte le PSG. Mais je le connais un peu et il veut vraiment remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Cela signifierait beaucoup pour lui et pour le club aussi ».

Rendez-vous face au Bayern Munich

Le PSG remportera-t-il la Ligue des Champions cette saison ? Huitième de finaliste lors du précédent exercice, le club de la capitale devoir se débarrasser du Bayern Munich s’il veut valider son ticket pour les quarts de finale. Un gros défi attend donc Mbappé et le PSG.