Mercato - PSG : Vers un énorme coup avec Benzema ? Il vend la mèche en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté du côté de l’Arabie Saoudite, Karim Benzema aurait réclamé son départ. Un retour en Europe fait d’ailleurs grandement parler ces derniers jours, et l’hypothèse d’une arrivée au PSG a même circulé. Néanmoins, Daniel Riolo écart catégoriquement cette option, comme celle d’un retour à l’OL.

Avant l'ouverture du mercato d'hiver, il était difficile d'imaginer que le feuilleton qui animerait le mois de janvier concernerait Karim Benzema. En difficulté à Al-Ittihad, l'attaquant français souhaiterait quitter l'Arabie Saoudite seulement six mois après sa signature. Et alors qu'un retour à l'OL fait parler, l'hypothèse d'une arrivée au PSG a également circulé. Mais Daniel Riolo mais fin à cette rumeur.

Mercato : PSG, OL… Benzema fait une demande tonitruante ! https://t.co/3pz7GLBRoQ pic.twitter.com/ppPqJOQfHT — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Benzema au PSG, Riolo n'y croit pas

« Benzema au PSG ? On a déjà fait le coup de faire venir les vieux et tout et maintenant on va faire venir un gars qui joue en Arabie saoudite ? », s’interroge le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«Il n'ira ni à Lyon ni au PSG»