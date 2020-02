Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale ne regrette pas du tout son choix !

Publié le 16 février 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé l'été dernier au PSG, Pablo Sarabia est en grande forme en ce moment et l'international espagnol répète qu'il est très heureux d'avoir rejoint le club de la capitale.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a opté dans un premier temps pour un recrutement concernant des joueurs susceptibles de densifier l'effectif. Dans cette optique, Leonardo n'a pas voulu laissé passer l'occasion d'aller chercher Pablo Sarabia qui disposait d'une option d'achat fixée à 18M€ dans son contrat au FC Séville. Et l'Espagnol s'est rapidement intégré au PSG au point de s'enflammer pour son arrivée.

«C’est vrai que c’est le meilleur choix que j’ai pu faire dans ma vie»