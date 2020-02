Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s'interroge sur un cadre du projet McCourt…

Publié le 16 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Steve Mandanda poursuivra-t-il l’aventure au-delà de son engagement actuel avec le club phocéen ? André Villas-Boas a évoqué le sujet.

« Certaines personnes pensaient qu’il était cramé. Je suis convaincu qu’il peut être performant pour au moins trois saisons encore », indiquait récemment le frère de Steve Mandanda dans les colonnes de France Football sur l’avenir du gardien français, lui qui est l’un des éléments les plus décisifs de l’OM cette saison. Toutefois, son avenir ne semble pas encore assuré, puisque Mandanda n’aura plus qu’une année de contrat avec l’OM l’été prochain. Et André Villas-Boas a évoqué ce dossier vendredi en conférence de presse.

« On verra »