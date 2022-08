Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 12M€ arrive, Luis Campos réclame 20M€

Alors que Thilo Kehrer fait partie du groupe des indésirables du PSG, West Ham serait intéressé à l’idée de le recruter cet été. Mais l’international allemand hésiterait encore, alors que le Coupe du Monde approche. Les deux clubs doivent également se mettre d’accord et les Parisiens demanderaient au moins 20M€ pour leur défenseur.

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore fini son opération dégraissage. Le PSG cherche toujours à se séparer de certains éléments d’ici la fin du marché des transferts. Parmi eux, il y a notamment Thilo Kehrer. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international allemand serait dans le viseur de West Ham.

Les Hammers auraient d’ailleurs d’ores et déjà formulé deux premières offres pour le défenseur de 25 ans. Des propositions qui n’auraient pas convaincu les Parisiens. En effet, Florian Plettenburg, journaliste pour Sky Sports , indique que le PSG demanderait au moins 20M€ pour Thilo Kehrer. West Ham, pour le moment, aurait proposé 10 et 12M€. Il indique également que le club anglais serait sur la piste d'Atila Szalain, joueur de Fenerbahçe.

X News Attila #Szalai: Next to Kehrer West Ham is considering a transfer of the 24 y/o centre back from Fenerbahce. He is the alternative. Talks between #WHUFC and Szalai took place. Paris wants €20m for Kehrer. West Ham offers €10-12m first round. @westsven @SkySportDE 🇭🇺