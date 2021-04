Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande ouverture pour Leonardo avec ce joueur du Real Madrid !

Publié le 14 avril 2021 à 1h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, le PSG s'intéresserait à Lucas Vazquez dont le contrat s'achève en juin prochain. Et les discussions avec le Real Madrid seraient déjà interrompues.

Cet été, le Paris Saint-Germain se mettra en quête d'un nouveau latéral droit. En effet, Alessandro Florenzi est prêté par l'AS Roma et bien que le club de la capitale devrait lever l'option d'achat, il faudra trouver une doublure à l'international italien. Et pour cause, Thilo Kehrer et Colin Dagba ne donnent pas satisfaction et ne seront pas conservés cet été. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait à Lucas Vazquez, reconverti au poste de latéral droit au Real Madrid par Zinedine Zidane.

Discussions stoppées entre le Real et Vazquez