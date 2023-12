Mercato - PSG : Une fake-news est annoncée pour cette star à 130M€

Benjamin Labrousse

L’été dernier, le PSG recherchait activement à recruter un buteur de calibre mondial. Avec plusieurs pistes en tête, le club parisien lorgnait notamment l’attaquant nigérian Victor Osimhen. Finalement resté à Naples, le buteur de 24 ans a récemment prolongé son contrat en Italie. L’agent du joueur a d’ailleurs dénoncé une fake-news concernant l’avenir de son poulain.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier concernant son secteur offensif. Désireux de s’attacher les services d’un véritable numéro 9, Paris avait coché le nom de plusieurs pistes à ce poste. Si depuis, le club parisien a dépensé 170M€ pour les recrutements de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, le PSG avait ciblé Harry Kane, Dusan Vlahovic, ou encore Victor Osimhen il y a quelques mois.

Mercato - PSG : Luis Enrique a réalisé un vieux rêve ! https://t.co/1doULJuu6D pic.twitter.com/Q7vRd0po4N — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Le PSG refroidi par les 200M€ demandés pour Victor Osimhen

Rapidement refroidi par le prix exigé par le président de Naples Aurelio de Laurentiis (ce dernier demandait pas moins de 200M€ pour Victor Osimhen), le PSG avait finalement délaissé la piste menant à Victor Osimhen. Resté à Naples malgré l’intérêt prononcé de plusieurs cadors européens, l’attaquant nigérian a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 en Campanie, avec à la clé, une clause libératoire évaluée à 130M€. Mais alors que certains observateurs estimaient que l’agent du joueur Roberto Calenda préférait vendre le buteur de 24 ans cet été, ce dernier a dénoncé une fake-news.

« Nous visions tous les deux le renouvellement depuis l'été »