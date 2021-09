Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération à 140M€ à prévoir pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 28 septembre 2021 à 20h15 par T.M.

L’été prochain, Kylian Mbappé pourrait partir librement du PSG. Mais pour engager le Français, il pourrait bien falloir aligner une somme colossale.

Cet été, le PSG a visiblement refusé de grosses offres de la part du Real Madrid concernant Kylian Mbappé. Un jeu dangereux de la part du club de la capitale qui s’expose à perdre gratuitement son joyau dans un an, étant dans sa dernière année de contrat. L’été prochain, Mbappé pourrait alors se retrouver libre et avoir l’embarras du choix pour son futur club. Alors que tous les regards se tournent naturellement vers le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et la Juventus pourraient également être dans le coup. A condition toutefois de sortir le chéquier.

Une opération à 140M€ !