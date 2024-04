Mercato - PSG : Une bombe de Mbappé pour son avenir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble avoir déjà acté son départ pour le mois de juin prochain et ne prolongera pas avec le club de la capitale. Pourtant, de son côté, Luis Enrique ne désespère pas que son attaquant change d’avis et réserve une énorme bombe en revenant sur sa décision.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le capitaine de l'équipe de France, qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison, aurait indiqué le 15 février dernier à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas, même si rien n'a encore été officialisé à ce jour. Et d'ailleurs, le PSG ne semble pas avoir perdu espoir dans ce feuilleton...

PSG : Mbappé écarté ? Il hallucine totalement ! https://t.co/HoqreRcE3w pic.twitter.com/RNPjzGHc9W — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

« J'ai toujours l'espoir qu'il change d'avis »

Interrogé au micro de Prime Video , Luis Enrique n'exclut pas que Kylian Mbappé réserve une énorme bombe en décidant finalement de prolonger son contrat avec le PSG, comme ce fut le cas en 2022 : « J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment, il peut changer d'opinion. Imaginons que nous gagnons les quatre titres cette saison et qu’il prenne sa décision au dernier moment... que sa place est à Paris », indique l'entraîneur du PSG.

« Des choses très excitantes avec le club »