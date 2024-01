Mercato - PSG : Un transfert se prépare pour ce crack ?

La rédaction

A l'image de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu bénéficie déjà de la confiance de Luis Enrique. Ces derniers jours, le technicien espagnol du PSG a fait savoir son envie de pérenniser sa présence au sein de l'équipe première. Seulement, Mayulu, malgré un faible temps de jeu cette saison, attise les convoitises de nombreux clubs européens.

Senny Mayulu n'a disposé que de 28 minutes de jeu en pro cette saison, mais il a déjà réussi à faire forte impression. Entré en jeu contre l'US Revel et Orléans en Coupe de France, le titi parisien de 17 ans a montré des choses intéressantes et bénéficie déjà de la confiance de son entraîneur, Luis Enrique.

Luis Enrique souhaite continuer à travailler avec Mayulu

« Oui, c'est vraiment très important. Il faut bien sûr les capacités pour (être) les joueurs cadres, mais il y en a d'autres : Ethan, Senny et d'autres qui sont très jeunes et qui doivent être incorporés petit à petit dans l'équipe. Ce match renforce l'idée qui est la nôtre : gagner la Coupe de France avec toute l'équipe » , a déclaré le technicien espagnol du PSG au micro de BeIN Sports après la victoire face à Orléans (4-1). Seulement, ses prestations sont loin d'être passées inaperçue.

Plusieurs clubs européens s'intéressent à Mayulu

En effet, selon les informations du journal L'Equipe, de nombreux clubs européens s'intéresseraient à la situation de Senny Mayulu, lui qui ne dispose pas encore d'un contrat pro notamment. Ainsi, son avenir pourrait se dessiner loin de Paris. Affaire à suivre...