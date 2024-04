Mercato - PSG : Un transfert en préparation depuis un an ?

Thomas Bourseau

Depuis la dernière session estivale des transferts, le PSG semblerait être intéressé par le recrutement de Gavi (19 ans). Le milieu de terrain du FC Barcelone serait en contact avec le Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, mais l’avenir de Xavi Hernandez serait déterminant.

Dans la foulée de l’annonce de Jürgen Klopp fin janvier de son départ de Liverpool à l’issue de la saison, Xavi Hernandez en a fait de même au sujet de sa situation personnelle sur le banc de touche du FC Barcelone. Depuis, le club blaugrana assure en public que ce soit par le biais de son président Joan Laporta ou bien le directeur sportif Deco que le sort n’en est pas encore jeté concernant l’avenir de Xavi au Barça .

Mbappé s’en va, le PSG emballé par le transfert de Gavi ?

Le PSG pourrait être concerné par l’avenir de Xavi Hernandez au FC Barcelone. Non pas en raison d’un éventuel intérêt du Barça pour Luis Enrique. Mais plutôt sur les répercussions d’un départ de Xavi sur le dossier Gavi. À en croire L’Équipe , le PSG prendrait en considération le recrutement du milieu de terrain espagnol de 19 ans du Barça et pourrait même profiter du départ de Mbappé afin d’avoir une jolie manne financière dans le cadre du transfert de Gavi entre autres. Le FC Barcelone resterait persuadé de parvenir à conserver Xavi et donc d’augmenter ses chances d’en faire de même avec Gavi.

Gavi et le PSG en contact depuis l’année dernière ?