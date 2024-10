Mercato - PSG : Un transfert à 40M€ relancé par le Real Madrid ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré la présence d’Achraf Hakimi, le PSG a récemment été annoncé sur la piste de Jeremie Frimpong. Ce dernier a également attiré l’attention du Real Madrid, à la recherche d’un nouveau latéral droit. Mais la grande priorité de la direction madrilène reste Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool.

Champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Ce qui serait notamment le cas du PSG, annoncé sur la piste du latéral droit âgé de 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2028. Le FC Barcelone serait également sur le coup, mais selon SPORT, il faudra dépenser au moins 40M€ pour s’attacher les services de l’international néerlandais (7 sélections).

Le Real Madrid pense à Frimpong

Un dossier dans lequel le PSG pourrait devoir composer avec la concurrence du Real Madrid. D’après les informations de The Athletic, Jeremie Frimpong est en effet sur les tablettes de la Casa Blanca, à la recherche d’un nouveau latéral droit, d’autant plus après la grave blessure au genou de Dani Carvajal (32 ans). Les Merengue sont également intéressés par Pedro Porro (25 ans, Tottenham) et Juanlu Sánchez (21 ans, FC Séville).

Alexandre-Arndol grande priorité du Real Madrid

Toutefois, ces pistes ne sont pas considérées comme prioritaires par le Real Madrid. Comme indiqué par The Athletic, à ce poste, la Casa Blanca a jeté son dévolu sur Trent Alexander-Arnold. À moins d’un an de la fin de son contrat, en juin 2025, l’international anglais (31 sélections) n’a pas prolongé avec Liverpool. Récemment interrogé sur son avenir, le joueur âgé de 26 ans avait donné une réponse pour le moins énigmatique : « Je suis entré dans la fleur de l'âge et je ne veux pas être le joueur qui n'a gagné des trophées que lorsqu'il était jeune », a déclaré Trent Alexander-Arnold. « J'ai eu une conversation lors de notre voyage en Irlande avec Eberechi Eze. J'ai dit : 'Il y a une chance que je ne gagne plus jamais de trophée dans ma carrière. Et il y a une chance que j'en gagne beaucoup, beaucoup plus. »