Mercato - PSG : Un obstacle prend forme pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé !

Publié le 10 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG garderait un oeil avisé sur la situation d’Ousmane Dembélé à Barcelone, Arsenal en ferait de même et se serait d’ailleurs déjà entretenu avec son entourage.

Les semaines passent et le flou demeure quant à une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. De quoi pousser Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain à mettre sur pied plusieurs alternatives en cas de départ en tant qu’agent libre de Mbappé en fin de saison pour le Real Madrid ou ailleurs. La piste Ousmane Dembélé aurait été activée. Néanmoins, il semblerait qu’il faudra compter sur Arsenal pour mettre le feu dans la course à la signature de l’attaquant du FC Barcelone, lui aussi libre de tout contrat en juin prochain.

Arsenal échange avec Dembélé !