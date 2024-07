Mercato - PSG : Un joueur s’annonce à Paris la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ ces dernières semaines alors qu’il fait office de simple doublure au PSG, Arnau Tenas a fait une grande annonce sur son avenir au Parc des Princes. Le gardien espagnol de 22 ans, qui s’apprête à représenter son pays aux JO de Paris, assure qu’il restera au PSG pour la saison à venir.

Avec les départs de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier qui arrivaient en fin de contrat en juin dernier, le PSG a perdu un certain nombre de gardiens de but. C’est la raison pour laquelle l’international russe Matvey Safonov (25 ans) est arrivé en provenance de Krasnodar pour 20M€, lui qui sera le nouveau concurrent de Gianluigi Donnarumma pour le poste de numéro un. Mais qu’adviendra-t-il d’Arnau Tenas, le troisième gardien du PSG ?

« Très heureux »

Interrogé par AS, le portier espagnol s’est confié sur sa première année au PSG, lui qui avait été recruté libre en 2023 : « Très heureux. Chaque fois que l’on me le demande, je dis la même chose. Je ne m’attendais pas à être aussi bien et à l’aise. Je définirai cette année comme une bonne année. La concurrence avec Donnarumma et Navas ? Cela a été très facile. Les deux m’ont beaucoup aidé dans des aspects que je pourrais améliorer. J’ai pris des choses de chacun pour être un meilleur gardien. Nous avons noué une très bonne amitié », indique Arnau Tenas, avait de faire une annonce claire sur son futur au PSG.

« Je resterai à Paris »

L’ancien gardien du FC Barcelone s’annonce d’ores et déjà au PSG pour la saison à venir, lui qui était pourtant annoncé sur le départ il y a encore quelques semaines puisqu’il n’entrait pas forcément dans les plans d’avenir de Luis Enrique : « Mon avenir ? Une fois les Jeux olympiques terminés, je resterai à Paris, c’est le plan », lâche clairement Arnau Tenas. Le ton est donné pour l’année prochaine…