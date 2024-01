Mercato - PSG : Un joueur de l'Algérie promis à Paris ?

Thibault Morlain

Passé par la Ligue 1 à Angers, Brest et l'AC Ajaccio, Youcef Belaïli évolue désormais en Algérie, avec le MC Alger. Annoncé comme un grand talent du football algérien, l'ailier de 31 ans n'a jamais confirmé les promesses. Dommage pour Belaïli que l'on voyait jouer dans les plus grands clubs comme le PSG notamment.

Youcef Belaïli a connu la Ligue 1, mais pas avec les plus grosses écuries du championnat. L'Algérien, passé par Angers, Brest et Ajaccio, a par ailleurs jamais impressionné, se retrouvant souvent au coeur des problèmes. Pourtant, une belle carrière lui était promise à ses débuts. Pour Belaïfi, on le voyait notamment du côté du PSG...

« Il aurait dû faire une carrière »

Ancien entraîneur de Youcef Belaïli à l'USM Alger, Hubert Velud estime que l'Algérien n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. « Pour parler de Youcef, il faudrait une émission complète. En deux mots, c'est quelqu'un qui aurait dû faire une carrière, pour lui c'était Real ou Paris Saint-Germain, Chelsea », a-t-il confié sur Belaïli, pour BeIN Sports , qui était promis au PSG.

« C'est un joueur d'instinct »