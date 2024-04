Mercato - PSG : Un joueur de Deschamps va débarquer cet été ?

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de plusieurs joueurs de l’équipe de France, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Le club de la capitale aurait l’intention de poursuivre en ce sens lors du prochain mercato estival et ce serait désormais Jules Koundé qui serait dans le viseur des dirigeants parisiens.

Dans le but de franciser un peu plus son effectif, le PSG a recruté plusieurs internationaux français l’été dernier. Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sont arrivés, tout comme Bradley Barcola. Une direction que le club de la capitale pourrait continuer de suivre lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG s’intéresse à Fort et Koundé

En effet, comme indiqué par le journaliste Ramon Salmurri dans l'émission Tot Costa de Radio Catalunya , le PSG se serait récemment rendu à Barcelone pour discuter de deux dossiers. Deux joueurs du FC Barcelone seraient dans le viseur du club de la capitale : Héctor Fort et Jules Koundé.

Le Barça ouvert à un transfert de Koundé