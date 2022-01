Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de l’Arabie Saoudite au PSG ? La réponse !

Publié le 29 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Porté par la puissance financière de l’Arabie Saoudite, Newcastle devrait dynamiter les derniers jours du mercato hivernal. Au point de réaliser certaines affaires du côté du PSG ?

Racheté par l’Arabie Saoudite, Newcastle est entré dans une nouvelle ère. Désormais, les Magpies disposent d’une puissance financière colossale. A l’occasion de ce mercato hivernal, le club du nord de l’Angleterre souhaitait considérablement se renforcer et pour le moment, seuls Chris Wood et Kieran Trippier ont rejoint l’effectif d’Eddie Howe. Néanmoins, en dans cette dernière ligne droite du mercato, Newcastle pourrait frapper très fort avec notamment Bruno Guimaraes et Mitchel Bakker.

Un recrutement made in PSG ?