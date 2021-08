Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup dur se confirme pour Layvin Kurzawa !

Publié le 14 août 2021 à 19h45 par La rédaction

Devenu indésirable au PSG, Layvin Kurzawa est invité à se trouver une porte de sortie. Mais pour le moment, le latéral gauche français n’aurait plus une seule offre à étudier.

Les années passent, les joueurs aussi, mais Layvin Kurzawa est toujours un joueur du PSG. Malgré le manque de solutions à ce poste, le latéral gauche français n’est jamais parvenu à s’imposer. Suffisant pour entendre régulièrement son nom dans les rumeurs de transfert. Cet été, Layvin Kurzawa a longtemps été annoncé du côté de Galatasaray, mais sans succès. Et à ce jour, comme annoncé par France Bleu , il n’y aurait plus une offre pour l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Pas d’offre, ni de convocation pour Layvin Kurzawa