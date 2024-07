Mercato - PSG : Un cadeau généreux accordé pour le départ de cet indésirable ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Matvey Safonov, le PSG touche enfin au but pour sa deuxième recrue lors de ce marché des transferts. Suite à de longues négociations, un accord aurait enfin été trouvé pour l’arrivée de Joao Neves en provenance de Benfica. Montant de l’opération : 70M€, bonus compris. Mais voilà que dans le même temps, Renato Sanches va faire le chemin inverse et rejoindre le club lisboète. Un départ pour lequel le PSG aurait visiblement été généreux.

Ce n’est désormais visiblement qu’une question d’heures avant que le PSG enregistre sa deuxième recrue de l’été. Celle-ci va alors venir en provenance du Portugal, plus précisément de Benfica. Après de longues négociations avec le club lisboète, les Parisiens seraient enfin parvenus à trouver un accord pour le transfert de Joao Neves. Alors que son prix était initialement fixé à 120M€, soit le montant de sa clause libératoire, le milieu de terrain de Benfica va finalement rejoindre le PSG moyennant un chèque de 70M€, bonus compris. A noter également que Renato Sanches fera lui le chemin inverse et rejoindre le club lisboète, là où tout a commencé pour lui puisqu’il y a été formé.

Renato Sanches de retour à Benfica

De retour d’un prêt à l’AS Rome, Renato Sanches n’était pas plus désiré au PSG. En ce sens, le Portugais avait été placé dans le loft des indésirables et invité à se trouver un nouveau club cet été. Ce sera donc au Benfica. Comme expliqué par Le Parisien, le club lisboète était déjà intéressé par un retour du Portugais l’été dernier avant qu'il n’aille finalement à l’AS Rome. Les retrouvailles se feront finalement d’ici quelques heures, permettant au passage au PSG de faire baisser l’addition de l’opération Joao Neves.

Le PSG va régaler pour le salaire ?

Selon le quotidien régional, si les opérations Joao Neves et Renato Sanches sont indépendantes, l’envoi du joueur du PSG à Benfica aura tout de même permis de faire baisser le prix du milieu de terrain de 19 ans. Le club de la capitale aura donc trouvé la solution pour se débarrasser de son indésirable, allant même jusqu’à se montrer très généreux avec les Lisboètes. En effet, le PSG prêterait Renato Sanches à des conditions très avantageuses à en croire Le Parisien, notamment en ce qui concerne son salaire.