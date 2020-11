Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel en «roue libre» avant son départ ?

Publié le 5 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Pointé du doigt pour ses choix tactiques au PSG avec Marquinhos et Danilo Pereira, Thomas Tuchel est vivement critiqué par les observateurs comme Ludovic Obraniak qui estime qu’il prépare sa sortie.

En décidant d’aligner Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au poste de milieu récupérateur ces dernières semaines, Thomas Tuchel s’est attiré les foudres de bon nombre de consultants qui ne comprennent pas les choix de l’entraîneur allemand du PSG. Mais Thomas Tuchel est-il en train d’abattre ses toutes dernières cartes, sachant qu’il serait forcément poussé vers la sortie par ses dirigeants dans les mois à venir ? C’est en tout cas l’avis de Ludovic Obraniak, ancien joueur de Ligue 1, qui a évoqué la situation de l’entraîneur du PSG sur le plateau de L’Equipe du Soir .

« Il se fait un petit kif »