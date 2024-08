Mercato - PSG : Transfert à 115M€, il déballe tout sur son été de folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a lorgné plusieurs pistes au milieu de terrain notamment. Bruno Guimarães faisait partie des cibles parisiennes, lui qui disposait d’une clause libératoire de 115M€ au sein de son contrat. Resté à Newcastle, l’international Brésilien s’est récemment exprimé sur son choix de poursuivre chez les Magpies pour la prochaine saison.

Le mercato estival du PSG aura été composé de hauts et de bas. En effet, Paris s’est fait recalé dans plusieurs dossiers, notamment au niveau du milieu de terrain. Depuis janvier dernier, différentes rumeurs faisaient état d’un intérêt parisien à l’égard de Bruno Guimarães, auteur d’une belle saison avec Newcastle.

Mercato - PSG : Il lâche une bombe en direct, gros transfert en vue ? https://t.co/1HM5GuHJ66 pic.twitter.com/8eXPPbtdrM — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Le PSG n’a pas recruté Bruno Guimarães

Le Brésilien passé par l’OL disposait jusqu’au 1er juillet dernier d’une clause libératoire de 115M€ facilitant un possible transfert cet été. Outre le PSG, Arsenal et Manchester City étaient également très attentifs à la situation de Bruno Guimarães. Cependant, ce dernier a donc pris la décision de rester une saison de plus chez les Magpies, et s’est exprimé sur les raisons de ce choix fort.

« J'ai toujours dit que je voulais inscrire mon nom dans l'histoire du club »

« Je suis très heureux à Newcastle, je n'ai jamais dit que je voulais partir ! J'ai toujours dit que je voulais inscrire mon nom dans l'histoire du club. J'ai hâte de faire de mon mieux pour le club et les supporters », a ainsi lâché le joueur de 26 ans.