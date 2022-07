Mercato - PSG : Toute la vérité sur le feuilleton Zinedine Zidane

Foot - Mercato - PSG

Publié le 12 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG. Toutefois, pendant de très longues semaines, la priorité se nommait Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. Pendant un temps, il a même été annoncé que Zizou était proche de débarquer à Paris. Il n’en sera finalement rien. Et suite à la nomination de Galtier au PSG, la vérité a éclaté concernant le feuilleton Zidane.

Suite au fiasco du PSG en Ligue des Champions, il semblait acté que Mauricio Pochettino allait être remercié à la fin de la saison. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé pour l’Argentin. Mais il fallait en parallèle trouver celui qui le remplacerait sur le banc de touche. Et un nom était visiblement sur toutes les bouches au Qatar : Zinedine Zidane. Libre depuis un an, le Français veut faire son retour dans la lumière. Il était ainsi la priorité du PSG, mais c’est finalement Christophe Galtier qui est venu remplacer Pochettino à Paris. Et si l’on regarde tout le feuilleton Zidane, l’intérêt du club de la capitale était visiblement loin d’être réel.

« Je ne suis même pas sûr que le PSG soit vraiment intéressé par la venue de Zidane

Début juin, de nombreux médias annoncent un accord ou un accord proche entre le PSG et Zinedine Zidane. De quoi enflammer la planète football, mais comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le Français ne viendrait pas. C’est également ce qu’avait confirmé l’agent de Zidane devant ces informations. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane », avait assuré Alain Migliaccio.



« Jamais on n'a pensé à Zidane »

Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi dû s’expliquer sur ces rumeurs autour de Zinedine Zidane. Cela a même encore été le cas lors de la présentation de Christophe Galtier. Et face aux questions, le président du PSG a alors été très clair à propos de Zidane : « Jamais on n'a pensé à Zidane. Avec tout le respect que j'ai pour lui, jamais on n’a parlé avec lui. Depuis le premier jour on veut Christophe. Aujourd'hui Christophe est là et on est très contents. J'espère que c'est la dernière question sur ce sujet ».

Une fake news du clan Zidane