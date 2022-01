Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour cette vente hivernale de Leonardo !

Publié le 5 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG compterait se séparer d’Abdou Diallo cet hiver, le Milan AC ne serait plus dans la course pour s’attacher les services du défenseur polyvalent parisien.

En marge du mercato hivernal qui fermera ses portes à l’issue de la saison, le PSG serait susceptible de particulièrement dégraisser son effectif. À ce jour, Rafinha a déjà rejoint la Real Sociedad sous la forme d’un prêt de six mois. Et par la suite, le PSG pourrait d’ici la clôture du marché, tenter de mener à bien plusieurs départs dont ceux de Mauro Icardi et d’Abdou Diallo entre autres. Ce dernier est d’ailleurs annoncé avec insistance du côté du Milan AC. Néanmoins, il se pourrait que le dossier Diallo prenne un tournant à 180°.

Diallo au Milan AC, c’est râpé…