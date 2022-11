Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos lâche un nouvel indice sur son avenir

Publié le 2 novembre 2022 à 00h45

Arthur Montagne

Du haut de ses 36 ans, Sergio Ramos a réussi à revenir en forme après une saison largement marquée par les blessures. Néanmoins, l'ancien capitaine du Real Madrid est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais il assure que l'heure de la retraite n'a pas encore sonné.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour démarrer les négociations avec Sergio Ramos en vue d'une prolongation du contrat de l'Espagnol qui s'achève en juin prochain. Néanmoins, l'intérêt d'une telle décision peut se poser alors que l'ancien capitaine du Real Madrid à 36 ans. Mais il assure qu'il est encore loin de la retraite.

PSG : Sergio Ramos envoie un énorme message à Lionel Messi https://t.co/g7usLHMOND pic.twitter.com/IMTZsrgzNy — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

La retraite, ce n'est pas pour maintenant

« Un jour, si je sens que j’en ai terminé, je resterais à la maison avec mes enfants, mais ce n’est pas encore le cas. Je pense qu’il me reste quelques années au plus haut niveau dans le football, parce que je vis par le biais de ce sport et que je l’aime énormément », lance Sergio Ramos en conférence de presse avant de poursuivre.

«Actuellement, je me sens bien, heureux»