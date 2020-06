Mercato - PSG : Retour à l’envoyeur pour Edinson Cavani ?

Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour à l’envoyeur pour Edinson Cavani ?

Publié le 17 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Edinson Cavani, qui ne restera pas au PSG la saison prochaine, pourrait bien faire son retour à Naples. Selon nos informations, le club italien est revenu à la charge pour le Matador.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin ». Leonardo l'a confirmé dans les colonnes du JDD , Edinson Cavani va quitter le PSG cet été puisque son contrat ne sera pas prolongé. Mais le Matador ne devrait pas avoir de mal à rebondir. Désireux d'avoir une dernière expérience en Europe, l'international uruguayen ne manquera pas de propositions.

Naples de retour à la charge pour Cavani