Mercato - PSG : Rennes prévient Leonardo et Zidane pour Camavinga

Publié le 23 décembre 2019 à 22h30 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid et d’autres cadors européens pour Eduardo Camavinga. Olivier Létang, le président du Stade Rennais, a affiché un souhait fort pour l’avenir de son protégé.

Olivier Létang ne veut pas se séparer d’Eduardo Camavinga. Véritable révélation de ce début de saison, le milieu de terrain de 17 ans aurait tapé dans l’œil de Leonardo et de Zinedine Zidane, entre autres. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe , Olivier Létang s’est prononcé sur l’avenir d’Eduardo Camavinga.

«Notre objectif est de le conserver»