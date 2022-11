Mercato - PSG : Ramos, Messi... Le gros aveu d'Hakimi

Arthur Montagne

Durant l'été 2021, le PSG avait réalisé un mercato très impressionnant, notamment en attirant Sergio Ramos et Lionel Messi, tous les deux libres de tout contrat. Et après une saison très compliquée, les deux stars renaissent depuis le début de l'exercice en cours. Achraf Hakimi explique ce changement de situation.

L'été 2021 aura été complétement fou pour le PSG qui a vu débarquer Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et surtout deux légendes du football : Sergio Ramos et Lionel Messi. Néanmoins, les résultats n'ont pas suivi compte tenu des prestations des recrues. Mais depuis le début de saison, tout va mieux comme le souligne Achraf Hakimi, lui aussi arrivé en 2021.

La révélation d'Hakimi sur l'intégration des recrues de 2021

« Si le PSG peut gagner la Ligue des champions ? Je pense que oui. Nous sommes bien meilleurs. L'année dernière, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup d'adaptations et de blessures. Cette année, nous avons une meilleure chance de faire de grandes choses avec les joueurs que nous avons », assure l'international marocain à MARCA .

«Je déteste ne pas gagner»