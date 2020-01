Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Xavi gagne du temps avec le Barça ?

Publié le 14 janvier 2020 à 3h10 par La rédaction

En Espagne, on affirme que Xavi préfère attendre la fin de saison avant de reprendre éventuellement le FC Barcelone. Pourquoi ? Analyse.

Comme révélé par les médias espagnols, Xavi a été approché par le FC Barcelone pour prendre la succession d’Ernesto Valverde, qui devrait être débarqué. Selon ces même médias espagnols, Abidal et Oscar Grau, respectivement directeur sportif et directeur général du Barça, présents à Doha ces dernières heures, auraient présenté une offre de contrat de deux ans et demi à Xavi. Mais ce dernier aurait demandé du temps avant de répondre et privilégierait d’attendre jusqu’à l’été prochain.

Attendre de savoir ce que fait Guardiola ?

Pourquoi Xavi souhaite-t-il attendre ? En Espagne, on affirme que le coach actuel d’Al-Sadd ne souhaiterait pas prendre l’équipe en cours de saison. Il serait en effet réticent à l’idée de prendre une équipe en difficulté, et ainsi égratigner son image. L'ancien milieu de terrain du Barça souhaiterait donc construire un projet à son goût. Cependant, à la réflexion, une autre raison pourrait également peser dans la prise de position de Xavi, dont on sait qu’il est proche de Josep Guardiola au point d’avoir évoqué avec le PSG l’option d’un duo avec le coach de City pour prendre les rênes de l’équipe parisienne. Xavi pourrait en effet souhaiter attendre de savoir ce que fera Guardiola (maintien à City ? Retour à Barcelone ? Arrivée au PSG ?) avant de décider de son avenir.