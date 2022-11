Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le transfert de Messi, Laporta craint le Qatar

Publié le 15 novembre 2022 à 12h00

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne devrait pas prendre de décision concernant son avenir avec la Coupe du monde. Le PSG souhaite prolonger son bail, mais le FC Barcelone envisage également son retour. Joan Laporta a d'ailleurs été une nouvelle fois invité à commenter cette rumeur.

L'avenir de Lionel Messi va rapidement devenir un sujet brûlant du côté du PSG. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et tant qu'il n'a pas prolongé, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier en vue d'une arrivée libre pour l'été prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a entamé les premières démarches pour conserver son numéro 30 qui ne prendra toutefois aucune décision avant la Coupe du monde.

Laporta n'ose plus parler d'un retour de Messi

Parmi les autres options, deux sont régulièrement évoquées à savoir celle d'une arrivée en MLS, à l'Inter Miami, et celle d'un retour au FC Barcelone, deux ans après son départ. Une hypothèse évoquée par Joan Laporta au micro de RAC1 . « Nous verrons ce qui se passe. C'est une option compliquée parce qu'il est au PSG et je ne voudrais pas entrer dans une controverse avec ce club parce que quoi que je dise, ils en profitent », assure le président du Barça, qui semble visiblement inquiet des répercussions de ses propos auprès du PSG.

«Où que vous alliez, Messi est identifié à Barcelone»