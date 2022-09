Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour le retour de Messi, Barcelone a une énorme opportunité

Publié le 28 septembre 2022 à 00h30 par Thibault Morlain

Il y a quelques semaines maintenant, Joan Laporta avait clairement affiché son désir de faire revenir Lionel Messi au FC Barcelone. Et la porte pourrait s’ouvrir en 2023, date à laquelle le contrat de l’Argentin avec le PSG se terminera. Messi acceptera-t-il de revenir ? La Pulga aurait visiblement quelques exigences que le Barça pourrait remplir dès le mois de janvier.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire pourrait ne pas être terminée. Après son départ de Catalogne en 2021, l’Argentin pourrait retrouver le Barça à l’été 2023, quand son contrat avec le PSG aura expiré. Messi n’envisagerait d’ailleurs pas de poursuivre son aventure à Paris. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le septuple Ballon d’Or aurait déjà acté le fait qu’il ne continuera pas avec le PSG, cela serait donc sa dernière saison en France.

Messi réclame la tête de Piqué

Toutefois, Lionel Messi serait encore très loin d’être revenu au FC Barcelone. En effet, si Joan Laporta souhaite rapatrier l’Argentin, il devra se débarrasser d’une star de l’effectif de Xavi. Selon les informations de La Porteria , le clan Messi expliquerait que l’actuel joueur du PSG ne reviendra pas si Gerard Piqué est toujours au Barça.

