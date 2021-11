Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Mbappé, ce sera 300M€ !

Publié le 4 novembre 2021 à 3h15 par La rédaction

Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland pourrait coûter jusqu'à 300M€ au club qui le recrutera comme l'assure Volker Struth, l'agent de Toni Kroos.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en fin de saison. L'international norvégien disposerait d'une clause libératoire dans son contrat comprise entre 75 et 90M€, mais au total, cette opération pourrait s'avérer bien plus onéreuse comme le révèle Volker Struth, l'agent de Toni Kroos.

«L'ensemble de l'opération sera probablement compris entre 250 à 300M€»